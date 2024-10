Il campionato di serie A2 femminile. Cestistica torna da Benevento con due punti. La difesa è attenta, troppi errori in attacco (Di lunedì 21 ottobre 2024) Virtus Benevento 34 Cestistica Spezzina 48 (8-15; 12-11; 2-8; 11-14) VIRTUS Benevento: Lombardi 3, Chiapperino 2, Toffolo 6, Chiovato 9, Landi 3, Franceschini 7, Castagna 4, Robiortune, Lafranceschina. All. Musco. Cestistica SPEZZINA: Mbaye 13, D’Angelo 6, Templari 8, Granzotto 8, Missanelli 7, Moretti 2, Djakhoumpa 4, Varone. N.e Murgese, Candelori. All. Corsolini Benevento – Bella vittoria della Cestistica Spezzina a Benevento (49-33 il risultato finale) al termine di una gara costellata però da tanti errori sotto canestro da una parte e dall’altra. La Cestistica con un ottimo terzo tempo ha chiuso i giochi, contro una squadra che ha concesso molto alle bianconere. A conti fatti i 48 punti realizzati sono pochi rispetto alle occasioni create nel corso del match, chiuso con un punteggio molto basso rispetto alla media. Sport.quotidiano.net - Il campionato di serie A2 femminile. Cestistica torna da Benevento con due punti. La difesa è attenta, troppi errori in attacco Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Virtus34Spezzina 48 (8-15; 12-11; 2-8; 11-14) VIRTUS: Lombardi 3, Chiapperino 2, Toffolo 6, Chiovato 9, Landi 3, Franceschini 7, Castagna 4, Robiortune, Lafranceschina. All. Musco.SPEZZINA: Mbaye 13, D’Angelo 6, Templari 8, Granzotto 8, Missanelli 7, Moretti 2, Djakhoumpa 4, Varone. N.e Murgese, Candelori. All. Corsolini– Bella vittoria dellaSpezzina a(49-33 il risultato finale) al termine di una gara costellata però da tantisotto canestro da una parte e dall’altra. Lacon un ottimo terzo tempo ha chiuso i giochi, contro una squadra che ha concesso molto alle bianconere. A conti fatti i 48realizzati sono pochi rispetto alle occasioni create nel corso del match, chiuso con un punteggio molto basso rispetto alla media.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Broni sfida la corazzata Sanga Hartmann rischia il forfait - La Logiman Broni torna in campo oggi (palla a due alle 18), al PalaBrera contro il Sanga Milano,principale favorita per la promozione in serie A1. In dubbio l’impiego della guardia tedesca Alina Hartm ... (laprovinciapavese.gelocal.it)

Techfind Serie A2, Girone A - Vincono in trasferta Giussano e La Spezia, bene anche Broni - Si è chiusa la terza giornata del girone A della Techfind Serie A2. (tuttosport.com)

Basket, la Sardegna Marmi si arrende a Livorno (68-56) - Secondo ko stagionale in A2 Femminile per la Sardegna Marmi Virtus Cagliari, che dopo la bella vittoria di sabato scorso contro Benevento, si arrende in casa del Jolly Acli Livorno (68-56). (unionesarda.it)