Finnair annuncia nuove rotte verso Stati Uniti e Asia per l’estate 2025

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A partire dalampia la sua offerta di voli, introducendo numerosi nuovi collegamentidiverse città deglie dell’. Con l’intento di migliorare la connettività per i passeggeri, la compagnia aerea finlandese prevede di aumentare significativamente il numero di volimetropoli chiave come Chicago, Dallas, Seattle, Los Angeles, Nagoya, Osaka e Shanghai. Aumento dei voligliprevede di incrementare le sue frequenze settimanaliil Nord America, introducendo voli giornalieri per Chicago e collegamenti per Dallas fino a 11 volte la settimana, cinque in più rispetto al2024. Seattle e Los Angeles beneficeranno anch’esse di un aumento delle frequenze settimanali, con l’aggiunta di due voli settimanali per ciascuna di queste città.