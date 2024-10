Filighera, i ladri entrano al supermercato MD ma non riescono a rubare la cassaforte (Di lunedì 21 ottobre 2024) Filighera (Pavia), 21 ottobre 2024 - Assalto notturno fallito. Era passata la mezzanotte da circa mezz'ora, nella notte tra domenica e oggi, lunedì 21 ottobre, quando è scattato l'allarme antintrusione al supermercato MD in via Primo Maggio a Filighera. L'impianto di videosorveglianza ha ripreso tre uomini, non riconoscibili perché entrati in azione con i volti coperti, che si sono introdotti forzando una porta d'ingresso e si sono diretti versi gli uffici dove c'è la cassaforte, che hanno tentato di tagliare con un flessibile. Ma qualcosa nel loro piano è andato storto. I banditi si sono accorti che stavano impiegando più tempo di quello che avevano evidentemente previsto e così si sono resi conto che non ce l'avrebbero fatta a completare la loro azione criminale prima dell'arrivo sul posto delle forze dell'ordine. Ilgiorno.it - Filighera, i ladri entrano al supermercato MD ma non riescono a rubare la cassaforte Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)(Pavia), 21 ottobre 2024 - Assalto notturno fallito. Era passata la mezzanotte da circa mezz'ora, nella notte tra domenica e oggi, lunedì 21 ottobre, quando è scattato l'allarme antintrusione alMD in via Primo Maggio a. L'impianto di videosorveglianza ha ripreso tre uomini, non riconoscibili perché entrati in azione con i volti coperti, che si sono introdotti forzando una porta d'ingresso e si sono diretti versi gli uffici dove c'è la, che hanno tentato di tagliare con un flessibile. Ma qualcosa nel loro piano è andato storto. I banditi si sono accorti che stavano impiegando più tempo di quello che avevano evidentemente previsto e così si sono resi conto che non ce l'avrebbero fatta a completare la loro azione criminale prima dell'arrivo sul posto delle forze dell'ordine.

