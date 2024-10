F1 GP Austin 2024, Stella: “I commissari hanno rovinato lo spettacolo. Ci sono costati un podio” (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Penso che i commissari abbiano interferito, rovinando quello che è stato un bello spettacolo. Entrambe le auto sono uscite di pista, quindi entrambe hanno ottenuto un vantaggio”. Così Andrea Stella, team principal McLaren, ha commentato la penalità assegnata nel finale a Lando Norris dopo la lotta con Max Verstappen. “È un peccato perché ci è costato un podio. La nostra posizione è chiara, ma questo tipo di decisione da parte dei commissari non può essere impugnata. Per noi il capitolo è chiuso e passiamo alla prossima gara”, ha continuato. F1 GP Austin 2024, Stella: “I commissari hanno rovinato lo spettacolo. Ci sono costati un podio” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Penso che iabbiano interferito, rovinando quello che è stato un bello. Entrambe le autouscite di pista, quindi entrambeottenuto un vantaggio”. Così Andrea, team principal McLaren, ha commentato la penalità assegnata nel finale a Lando Norris dopo la lotta con Max Verstappen. “È un peccato perché ci è costato un. La nostra posizione è chiara, ma questo tipo di decisione da parte deinon può essere impugnata. Per noi il capitolo è chiuso e passiamo alla prossima gara”, ha continuato. F1 GP: “Ilo. Ciun” SportFace.

