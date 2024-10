“Eroici! 100 anni di passione e racconti di sport”: un docufilm per celebrare il centenario del Corriere dello Sport – Il trailer (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il 20 ottobre 1924 un gruppo di giovani appassionati di Sport e giornalismo, guidati dall’ex calciatore Alberto Masprone e da un promettente Enzo Ferrari, fondava una testata destinata a diventare un pilastro per lo Sport italiano: il Corriere dello Sport. Lo storico quotidiano ha festeggiato il 20 ottobre il suo centenario. E lo ha fatto con un documentario dal titolo “Eroici! 100 anni di passione e racconti di Sport”. Un documentario prodotto da Groenlandia, in collaborazione con Rai Documentari, diretto da Giuseppe Marco Albano e scritto da Shadi Cioffi. La produzione non racconta solo la storia del giornale ma anche quella dello Sport che, da un secolo, anima le sue pagine ogni mattina. Ilfattoquotidiano.it - “Eroici! 100 anni di passione e racconti di sport”: un docufilm per celebrare il centenario del Corriere dello Sport – Il trailer Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il 20 ottobre 1924 un gruppo di giovani appassionati die giornalismo, guidati dall’ex calciatore Alberto Masprone e da un promettente Enzo Ferrari, fondava una testata destinata a diventare un pilastro per loitaliano: il. Lo storico quotidiano ha festeggiato il 20 ottobre il suo. E lo ha fatto con un documentario dal titolo “! 100didi”. Un documentario prodotto da Groenlandia, in collaborazione con Rai Documentari, diretto da Giuseppe Marco Albano e scritto da Shadi Cioffi. La produzione non racconta solo la storia del giornale ma anche quellache, da un secolo, anima le sue pagine ogni mattina.

