Donna si intrufola in un appartamento e non vuole più uscire: il figlio denunciato per abbandono (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nella serata di ieri, gli agenti di polizia sono intervenuti nel quartiere Le Grazie in seguito di una segnalazione. Un uomo ha raccontato agli agenti della presenza di una sconosciuta all'interno del suo appartamento. Al loro arrivo i poliziotti hanno trovato un'anziana signora in stato Anconatoday.it - Donna si intrufola in un appartamento e non vuole più uscire: il figlio denunciato per abbandono Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nella serata di ieri, gli agenti di polizia sono intervenuti nel quartiere Le Grazie in seguito di una segnalazione. Un uomo ha raccontato agli agenti della presenza di una sconosciuta all'interno del suo. Al loro arrivo i poliziotti hanno trovato un'anziana signora in stato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pompei, furti nelle case: i vigili urbani bloccano tre ladri - Controlli a tappeto per una Pompei sicura: gli agenti municipali sventano un furto in appartamento, bloccando tre uomini con passamontagna. Plauso del sindaco Carmine Lo Sapio. Nella serata ... (ilmattino.it)

Accoltella il “rivale” in amore in casa della compagna: 31enne patteggia 2 anni di reclusione - LECCE - Patteggia due anni, a conclusione del giudizio per direttissima, Joy Diaferio, il 31enne leccese arrestato nei giorni scorsi per aver accoltellato un ... (corrieresalentino.it)

Bruciature di sigarette e denti rotti, uomo sequestrato e torturato per 30 ore a Napoli: 4 arresti - La vittima è stata sequestrata lo scorso 5 ottobre per circa 30 ore, subendo vere e proprie torture. Il sequestro è scaturito da una compravendita di cellulari non andata a buon fine. (fanpage.it)