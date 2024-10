BeethovenFest 2024, la musica del maestro che riavvicina Benevento e il Molise (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLa “Diplomazia delle note dopo quella del ping-pong?” Se alcuni decenni or sono Stati Uniti e Cina si riavvicinarono grazie ad un torneo di tennis da tavolo, forse il Sannio e il Molise potranno ritrovarsi grazie al grande Ludwig van Beethoven, così come reinterpretato dall’Orchestra Sinfonica del Molise in tournee al Teatro Comunale di Benevento nell’ambito del BeethovenFest 2024, dal maestro Michele Campanella. Anteprima24.it - BeethovenFest 2024, la musica del maestro che riavvicina Benevento e il Molise Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLa “Diplomazia delle note dopo quella del ping-pong?” Se alcuni decenni or sono Stati Uniti e Cina sirono grazie ad un torneo di tennis da tavolo, forse il Sannio e ilpotranno ritrovarsi grazie al grande Ludwig van Beethoven, così come reinterpretato dall’Orchestra Sinfonica delin tournee al Teatro Comunale dinell’ambito del, dalMichele Campanella.

