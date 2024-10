Albania e migranti, ecco chi sogno gli anti-italiani: la sinistra che ci denuncia in Europa, nome per nome (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lo scorso 8 e 9 giugno, quando milioni di italiani si sono recati alle urne per le elezioni europee, tutti si sarebbero aspettati che i propri futuri rappresentanti a Bruxelles avrebbero combattuto per difendere l'interesse del proprio Paese. Un pensiero tanto legittimo quanto, purtroppo, rivelatosi errato. In Italia siamo abituati a tutto, ma questa volta Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e di Alleanza Verdi sinistra hanno deciso di raggiungere vette fino ad ora inesplorate: remare apertamente contro l'interesse nazionale, auspicando sanzioni per l'Italia e quindi, di conseguenza, anche contro i milioni di elettori che li hanno votati. Il tema è noto: i nuovi centri per migranti che il governo Meloni ha realizzato in Albania. Liberoquotidiano.it - Albania e migranti, ecco chi sogno gli anti-italiani: la sinistra che ci denuncia in Europa, nome per nome Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lo scorso 8 e 9 giugno, quando milioni disi sono recati alle urne per le elezioni europee, tutti si sarebbero aspettati che i propri futuri rappresenta Bruxelles avrebbero combattuto per difendere l'interesse del proprio Paese. Un pensiero tanto legittimo quanto, purtroppo, rivelatosi errato. In Italia siamo abituati a tutto, ma questa volta Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e di Alleanza Verdihanno deciso di raggiungere vette fino ad ora inesplorate: remare apertamente contro l'interesse nazionale, auspicando sanzioni per l'Italia e quindi, di conseguenza, anche contro i milioni di elettori che li hanno votati. Il tema è noto: i nuovi centri perche il governo Meloni ha realizzato in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cieli italiani illuminati dall’Aurora Boreale - le spettacolari immagini del fenomeno - Tantissime le segnalazioni dello spettacolare fenomeno che oggi giovedì 10 ottobre ha illuminato i cieli della sera con splendenti colori rossi. Tutto merito di una tempesta solare ha colpito il nostro pianeta.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Calendario Mondiali ciclismo 2024 oggi : orari cronometro - tv - streaming - startlist - italiani in gara - Diretta streaming: Rai Play in chiaro, eurosport. 45 Cronometro élite uomini (Filippo Ganna, Edoardo Affini, Mattia Cattaneo) PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO 2024: COME VEDERLI IN TV E STREAMING Diretta tv: Rai 2 dalle 16. Presenti anche Mattia Cattaneo ed Edoardo Affini, quest’ultimo fresco campione continentale a cronometro. (Oasport.it)

Startlist cronometro Europei ciclismo 2024 : orari - programma - tv - pettorali di partenza - italiani in gara - 000 …………. . . . PROGRAMMA CRONOMETRO EUROPEI CICLISMO 2024 Mercoledì 11 settembre Ore 15. STARTLIST CRONOMETRO EUROPEI CICLISMO 2024 28 ARIKAN Dogukan (TUR) TÜRKIYE 2 ME 16:40:00. 07 Partenza ultimo corridore PROGRAMMA CRONOMETRO EUROPEI CICLISMO 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING Diretta tv: Rai Sport, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati: Diretta streaming: Rai Play, ... (Oasport.it)