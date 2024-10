Virtus Bologna-Bertram Tortona rinviata: maltempo chiude l’Unipol Arena (Di domenica 20 ottobre 2024) La partita di basket valida per la quarta giornata del campionato tra Virtus Bologna e Bertram Tortona, prevista per oggi alle 18.15, è stata rinviata a data da destinarsi. La decisione è stata presa a seguito dell’ordinanza firmata dal sindaco di Casalecchio di Reno, che ha disposto la chiusura dell’Unipol Arena a causa delle condizioni critiche legate al maltempo. Al momento, non è stata comunicata una nuova data per il recupero dell’incontro. La situazione meteorologica ha reso necessaria la misura, per garantire la sicurezza di tutti i presenti. L'articolo Virtus Bologna-Bertram Tortona rinviata: maltempo chiude l’Unipol Arena proviene da The Social Post. Thesocialpost.it - Virtus Bologna-Bertram Tortona rinviata: maltempo chiude l’Unipol Arena Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La partita di basket valida per la quarta giornata del campionato tra, prevista per oggi alle 18.15, è stataa data da destinarsi. La decisione è stata presa a seguito dell’ordinanza firmata dal sindaco di Casalecchio di Reno, che ha disposto la chiusura dela causa delle condizioni critiche legate al. Al momento, non è stata comunicata una nuova data per il recupero dell’incontro. La situazione meteorologica ha reso necessaria la misura, per garantire la sicurezza di tutti i presenti. L'articoloproviene da The Social Post.

Rinvio della partita di basket tra Virtus Bologna e Bertram Tortona causa maltempo - Le istituzioni sportive e le amministrazioni locali collaborano frequentemente per monitorare il meteo e adottare provvedimenti tempestivi quando si presentano condizioni critiche. La Virtus Bologna e la Bertram Tortona attenderanno quindi una nuova data per scendere in campo, mentre i tifosi sperano in un recupero quanto prima per poter sostenere le proprie squadre. (Gaeta.it)

Serie A1 basket 2024/2025 - Virtus Bologna-Tortona rinviata - La Lega Basket ha disposto il rinvio del match a seguito dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno (BO) avente come oggetto le Allerte di Protezione Civile n. La sfida odierna tra Virtus Segafredo Bologna e Bertram Derthona Tortona, valevole per la quarta giornata della Serie A1 2024/2025 di basket, è stata rinviata. (Sportface.it)

Virtus Bologna-Tortona oggi in tv : programma - orario e diretta Serie A1 2024/2025 basket - Di fronte, una squadra che ha perso la scorsa settimana dopo i due successi nei primi due turni, reduce dalla bella partita di Champions League con annessa vittoria contro Manresa. it vi terrà informati con la diretta testuale, la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla. (Sportface.it)