“Violentata in auto dopo una serata in corso Como” | la denuncia di una ragazza di 20 anni a Milano

Una ragazza di 20 anni, soccorsa nella notte tra sabato 19 e domenica 20 ottobre nella zona di corso Como, ha riferito di essere stata violentata da un giovane conosciuto in discoteca: lui aveva promesso di accompagnarla a casa a fine serata. Il ricovero alla Mangiagalli.

