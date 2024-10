Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2024 ore 07:30 (Di domenica 20 ottobre 2024) Viabilità DEL 19 OTTOBRE 2024 ORE 07.20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON UN INCIDENTE SULLA AI Roma NAPOLI AL Km 605 TRA ANAGNI E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI PRESTARE ATTENZIONE PRUDENZA PER NEBBIA SULLA A1 FIRENZE Roma A BANCHI TRA CHIUSI E PONZANO PER IL TRASPORTO PUBBLICO FINO AL 3 NOVEMBRE NEI FINE SETTIMANA TORNA IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DELLE LINEE BUS “C”, CHE RAGGIUNGONO I CIMITERI CITTADINI. METRO C, PER LE ATTIVITÀ NECESSARIE AL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA SINO AL COLOSSEO, FINO AL 31 OTTOBRE A PARTIRE DALLE ORE 21 IL TRATTO DI LINEA TRA MALATESTA E SAN GIOVANNI È SOSTITUITO DA BUS. DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 20-10-2024 ore 07:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di domenica 20 ottobre 2024)DEL 19 OTTOBREORE 07.20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON UN INCIDENTE SULLA AINAPOLI AL Km 605 TRA ANAGNI E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI PRESTARE ATTENZIONE PRUDENZA PER NEBBIA SULLA A1 FIRENZEA BANCHI TRA CHIUSI E PONZANO PER IL TRASPORTO PUBBLICO FINO AL 3 NOVEMBRE NEI FINE SETTIMANA TORNA IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DELLE LINEE BUS “C”, CHE RAGGIUNGONO I CIMITERI CITTADINI. METRO C, PER LE ATTIVITÀ NECESSARIE AL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA SINO AL COLOSSEO, FINO AL 31 OTTOBRE A PARTIRE DALLE ORE 21 IL TRATTO DI LINEA TRA MALATESTA E SAN GIOVANNI È SOSTITUITO DA BUS. DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2024 ore 19 : 30 - DURANTE LA GARA DI DOMENICA I BUS DI 53 LINEE DEVIANO SU PERCORSI ALTERNATIVI PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE. ATTIVI Già DA OGGI I DIVIETI DI SOSTA. VIABILITÀ DEL 19 OTTOBRE 2024 ORE 19. 45 IN CAMPO ROMA-INTER, INCONTRO VALIDO PER L’8^ GIORNATA DEL CAMPIONATO DI CALCIO DI SERIE A LA CONSUETA DISCIPLINA DI TRAFFICO è ATTIVA NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO TUTTI I DETTAGLI PER ... (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2024 ore 18 : 30 - SONO PREVISTE DEVIAZIONI PER I BUS DI 14 LINEE DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 19 OTTOBRE 2024 ORE 18. 20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN INTERNA TRA LE USCITE ... (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2024 ore 17 : 30 - 20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO RISOLTO L’INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD ALL’ALTEZZA DEL CASELLO, LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE, AL MOMENTO, NELLE DUE DIREZIONI PCI SPOSTIAMO SULLA FIRENZE-ROMA CODE, QUI PER LAVORI, TRA PONZANO ROMANO E FIANO ROMANO, VERSO ROMA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA SI ... (Romadailynews.it)