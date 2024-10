Un Posto al Sole Anticipazioni 21 ottobre 2024: Michele deluso da Guido. Che brutta situazione! (Di domenica 20 ottobre 2024) Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole in onda il 21 ottobre 2024 su Rai3. Nell'episodio della Soap Guido tradirà la fiducia di Michele comportandosi da egoista con lui. Intanto Viola sarà molto in ansia per Damiano, molto vicino a stanare Torrente. Comingsoon.it - Un Posto al Sole Anticipazioni 21 ottobre 2024: Michele deluso da Guido. Che brutta situazione! Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Scopriamo insieme lee le Trame della puntata di Unalin onda il 21su Rai3. Nell'episodio della Soaptradirà la fiducia dicomportandosi da egoista con lui. Intanto Viola sarà molto in ansia per Damiano, molto vicino a stanare Torrente.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un Posto al Sole - anticipazioni choc : grande sorpresa per Roberto e Marina - Michele resterà esterrefatto dinanzi al comportamento egoista di Guido e ne parlerà con Silvia. Manuela impelagata tra gli impegni al Vulcano e la gestione del parco archeologico sarà alle prese con un difficile esame universitario. Un Posto al Sole anticipazioni: Roberto e Marina saranno gli assoluti protagonisti delle prossime puntate dell’amatissima fiction. (Velvetmag.it)

Un Posto al Sole Anticipazioni Prossime Storyline : L’Oscuro Presagio di Viola! - Ci sarà spazio anche per altre storyline, come quella riguardante Mariella. Ma ancora. Indagando, finirà per scoprire anche i pettegolezzi sulla sua presunta attrazione nei riguardi della Picariello. Quest’ultimo sta attraversando una fase critica a causa della volontà espressa da Micaela di chiudere la relazione. (Uominiedonnenews.it)

Un Posto al Sole anticipazioni - trame puntate dal 21 al 25 ottobre : Damiano impegnato nella cattura di Torrente - I pericoli a cui si esporrà Renda finiranno per far preoccupare molto Viola. Un Posto al Sole continua a tenerci compagnia ogni giorno su Rai Tre con gli episodi inediti della nuova stagione. Nel frattempo continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati. Michele deciderà di confrontarsi con Silvia sugli strani atteggiamenti di Del Bue. (Superguidatv.it)