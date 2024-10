“Un caffè con Alda Merini”: l’inizio della storia al Cineteatro Boccaleone di Bergamo (Di domenica 20 ottobre 2024) Bergamo. A quindici anni dalla sua scomparsa, lo spettacolo di Margherita Caravello Un caffè con Alda Merini: l’inizio della storia, in scena al Cineteatro Boccaleone di Bergamo, domenica 27 ottobre alle ore 18, rende omaggio ad Alda Merini raccontandola da una prospettiva inedita: fin da adolescente, nel percorso di costruzione della sua identità di donna e poeta: dai tempi della scuola ai primi impieghi, dalla vocazione poetica alla ricerca d’un amore purché fosse autentico, dalle incomprensioni con i genitori ai primi consulti con filosofi e psichiatri, e fino alla sera prima della sua prima apparizione televisiva. Bergamonews.it - “Un caffè con Alda Merini”: l’inizio della storia al Cineteatro Boccaleone di Bergamo Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di domenica 20 ottobre 2024). A quindici anni dalla sua scomparsa, lo spettacolo di Margherita Caravello Uncon, in scena aldi, domenica 27 ottobre alle ore 18, rende omaggio adraccontandola da una prospettiva inedita: fin da adolescente, nel percorso di costruzionesua identità di donna e poeta: dai tempiscuola ai primi impieghi, dalla vocazione poetica alla ricerca d’un amore purché fosse autentico, dalle incomprensioni con i genitori ai primi consulti con filosofi e psichiatri, e fino alla sera primasua prima apparizione televisiva.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dalle poesie di Alda Merini al figlio segreto di Mussolini : storie dal labirinto dei manicomi - Con queste parole la poetessa Alda Merini descrive il momento in cui ha compreso di essere stata internata in un ospedale psichiatrico: il Paolo Pini di Milano. Ancora oggi, dopo anni, le strutture che hanno. . . “Mi resi conto di essere entrata in un labirinto dal quale avrei fatto fatica ad uscire”. (Today.it)

"Un caffè con Alda Merini" al Teatro San Leonardo di Viterbo - . . A quindici anni dalla sua scomparsa, lo spettacolo di Margherita Caravello "Un caffè con Alda Merini – L’inizio della storia" in scena al teatro san Leonardo di Viterbo, domenica 13 ottobre alle ore 18, rende omaggio ad Alda Merini raccontandola da una prospettiva inedita: fin da adolescente, nel. (Viterbotoday.it)

"Indagine su Alda Merini - lo spettacolo arriva al Teatro Mario Spina - dioarriveraallalba. Lo spettacolo offre un’opportunità per riflettere sull'arte della poesia e sull'umanità dei suoi protagonisti, attraverso un racconto ricco di parole e silenzi. La talentuosa attrice Giorgia Trasselli darà vita alla figura della poetessa Alda Merini, portando sul palcoscenico una rappresentazione carica di sensibilità e carisma. (Lanazione.it)