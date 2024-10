Ilfattoquotidiano.it - Simone Farinelli, chi era il ragazzo travolto dalla piena nel bolognese

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Ildi 20 anni, morto dopo che la sua auto è stata travolta dall’acqua di un torrente nel, si chiamava. Nato in Valcamonica, si era trasferito ad Ozzano Emilia, paese non molto distante dal luogo dove è avvenuto l’incidente. Stando a quando riferito da la Stampa, era iscritto al primo anno dell’Accademia di Belle Arti e si era diplomato al liceo artistico Arcangeli di Bologna. L’incidente è avvenuto a Pianoro, in provincia di Bologna, nella serata del 19 ottobre. Il corpo senza vita del giovane è stato recuperato domenica mattina, con il supporto di un elicottero, dai Vigili del Fuoco. Secondo quanto ricostruito nella prima fase d’indagine – avviata poco dopo l’incidente -,era in auto con il fratello Andrea di 23 anni quando la vettura, una Toyota Yaris, è stata travoltadel Rio Caurinzano a Botteghino di Zocca.