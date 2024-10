Rocchi: "Giusto il rosso a Reijnders in Milan-Udinese. Douglas Luiz-Patric da espulsione in campo, non con il VAR" (Di domenica 20 ottobre 2024) Gianluca Rocchi, designatore arbitrale della Serie A, nel corso del programma Open Var di Dazn ha analizzato gli episodi arbitrali più discussi Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Gianluca, designatore arbitrale della Serie A, nel corso del programma Open Var di Dazn ha analizzato gli episodi arbitrali più discussi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Gubbio cede nello scontro casalingo con il Pontedera: 0-1 - Gli umbri accusano il colpo ed escono mentalmente dalla partita, rendendosi pericolosi solo a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Gran lancio di Rocchi a premiare il taglio di Corsinelli, ... (lanazione.it)

Palmeri: "È un grande mah il rigore del Napoli. Per non dire che non è rigore". E cita Rocchi - Il giornalista di DAZN fa discutere con il suo post su X a commento dell'episodio che ha deciso la sfida del Castellani. (areanapoli.it)

Pistocchi non ci crede: «Clamorosa la mancata espulsione di Douglas Luiz. Su Rocchi dico che…» – FOTO - Pistocchi polemizza su Juve Lazio: il commento social del giornalista dopo il match dello Stadium. Ecco cosa ha scritto – FOTO Maurizio Pistocchi non ci sta e, sui social, ha così commentato gli episo ... (lazionews24.com)