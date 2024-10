Piero Marrazzo: “Ho scoperto che mio fratello ha un altro padre che fu rinnegato perché gay” (Di domenica 20 ottobre 2024) Piero Marrazzo, ospite a Domenica In da Mara Venier, non ha affrontato solo il tema “scandalo donne trans”, ma si è anche aperto parlando della sua famiglia e raccontando della prematura scomparsa di suo fratello Riccardo, morto lo scorso mese. “Il libro che ho scritto è dedicato a mio fratello, mancato un mese fa“. Proprio in merito al fratello Riccardo, Piero Marrazzo ha raccontato di aver scoperto solo da adulto che in realtà era un fratellastro, dato che avevano padre diverso. “Mia mamma è italo americana e fino a un certo punto ho creduto di conoscere tutto della sua vita. Poi però il caso vuole che anni fa, per ottenere passaporto, mi chiedessero alcuni suoi documenti. Biccy.it - Piero Marrazzo: “Ho scoperto che mio fratello ha un altro padre che fu rinnegato perché gay” Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di domenica 20 ottobre 2024), ospite a Domenica In da Mara Venier, non ha affrontato solo il tema “scandalo donne trans”, ma si è anche aperto parlando della sua famiglia e raccontando della prematura scomparsa di suoRiccardo, morto lo scorso mese. “Il libro che ho scritto è dedicato a mio, mancato un mese fa“. Proprio in merito alRiccardo,ha raccontato di aversolo da adulto che in realtà era un fratellastro, dato che avevanodiverso. “Mia mamma è italo americana e fino a un certo punto ho creduto di conoscere tutto della sua vita. Poi però il caso vuole che anni fa, per ottenere passaporto, mi chiedessero alcuni suoi documenti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Piero Marrazzo : "Mio fratello è morto un mese fa. Era figlio di un uomo gay - non l'ha mai saputo" - Piero Marrazzo dedica il suo ultimo libro, "Storia senza eroi", al fratello che non c'è più. L'uomo è scomparso appena un mese fa, ovvero quando il libro era già in lavorazione. All'interno del romanzo c'è il racconto del cosiddetto 'scandalo Marrazzo', ma c'è anche la storia di Riccardo, il... (Today.it)

Piero Marrazzo : "Mio fratello è morto due mesi fa. Era figlio di un uomo gay - non l'ha mai saputo" - Piero Marrazzo dedica il suo ultimo libro, "Storia senza eroi", al fratello che non c'è più. L'uomo è scomparso appena un mese fa, ovvero quando il libro era già in lavorazione. All'interno del romanzo c'è il racconto del cosiddetto 'scandalo Marrazzo', ma c'è anche la storia di Riccardo, il... (Today.it)