Papa Francesco celebra la canonizzazione di quattordici nuovi santi alla presenza di Sergio Mattarella (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un evento di grande significato spirituale e sociale, Papa Francesco ha presieduto la messa e la cerimonia di canonizzazione di quattordici nuovi santi in Piazza San Pietro. La celebrazione ha visto la partecipazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e ha rappresentato un momento di riflessione e appartenenza per tanti fedeli. Tra i neosanti, si trovano figure significative, tra cui undici martiri di Damasco, illustri missionari e fondatori di congregazioni religiose, le cui vite sono dedicate al servizio e all'amore per gli altri. I martiri di Damasco: un sacrificio per la fede Nel roster dei nuovi santi sono presenti gli undici Martiri di Damasco, un gruppo di francescani che nel 1860 subì un attacco letale da parte dei drusi mentre si trovavano nel loro convento in Siria.

Papa Francesco proclama 14 nuovi Santi : “Hanno vissuto lo stile di Gesù : il servizio” - "Questi nuovi santi hanno vissuto lo stile di Gesù: il servizio", ha sottolineato Bergoglio. Alla celebrazione ha partecipato anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. "Lungo la storia tormentata dell'umanità , essi sono stati servi fedeli, uomini e donne che hanno servito nel martirio e nella gioia, come fra Manuel Ruiz Lopez e i suoi compagni. (Quotidiano.net)

Papa Francesco “Preghiamo per i popoli che soffrono per la guerra” - ROMA (ITALPRESS) – “Preghiamo per la martorata Palestina, Israele, il Libano, e anche per l’Ucraina. Invochiamo il dono della pace per tutti i popoli che soffrono”. foto: Agenzia Fotogramma (ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo . Così Papa Francesco al termine dell’Angelus domenicale a Piazza San Pietro. (Unlimitednews.it)

Papa Francesco rilancia l’appello per la pace e la protezione delle popolazioni vulnerabili - Ultimo aggiornamento il 20 Ottobre 2024 da Marco Mintillo Facebook WhatsApp Twitter . La missione evangelica nel contesto moderno In concomitanza con la Giornata missionaria mondiale, Papa Francesco ha parlato del tema “Andate e invitate al banchetto tutti”, esprimendo l’essenza dell’annuncio evangelico come un’opportunità di incontro con il Signore. (Gaeta.it)