Papa celebra messa per 14 nuovi santi

(Di domenica 20 ottobre 2024) 12.00 "Dobbiamo anelare non al potere ma al servizio.Il servizio è lo stile di vita cristiano. Non riguarda un elenco di cose da fare "chi serve con amore non dice: 'adesso toccherà' a qualcun altro. Questo è un pensiero da impiegati non da testimoni"."Il servizio nasce dall'amore e non conosce confini".CosìFrancesco nellain piazza San Pietro per i 14proclamati oggi, tra cui due italiani. Presente anche il Presidente Mattarella che ha avuto un saluto e un brevissimo scambio di battute con il Pontefice.