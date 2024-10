Papa celebra Messa per 14 nuovi santi (Di domenica 20 ottobre 2024) 12.00 "Dobbiamo anelare non al potere ma al servizio.Il servizio è lo stile di vita cristiano. Non riguarda un elenco di cose da fare "chi serve con amore non dice: 'adesso toccherà' a qualcun altro. Questo è un pensiero da impiegati non da testimoni"."Il servizio nasce dall'amore e non conosce confini".Così Papa Francesco nella Messa in piazza San Pietro per i 14 nuovi santi proclamati oggi, tra cui due italiani. Presente anche il Presidente Mattarella che ha avuto un saluto e un brevissimo scambio di battute con il Pontefice. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di domenica 20 ottobre 2024) 12.00 "Dobbiamo anelare non al potere ma al servizio.Il servizio è lo stile di vita cristiano. Non riguarda un elenco di cose da fare "chi serve con amore non dice: 'adesso toccherà' a qualcun altro. Questo è un pensiero da impiegati non da testimoni"."Il servizio nasce dall'amore e non conosce confini".CosìFrancesco nellain piazza San Pietro per i 14proclamati oggi, tra cui due italiani. Presente anche il Presidente Mattarella che ha avuto un saluto e un brevissimo scambio di battute con il Pontefice.

