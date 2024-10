Ospiti Da noi a ruota libera, puntata 20 ottobre: Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti da Francesca Fialdini (Di domenica 20 ottobre 2024) Chi saranno gli Ospiti di Francesca Fialdini nella nuova puntata di Da noi a ruota libera: ecco le anticipazioni. L'articolo Ospiti Da noi a ruota libera, puntata 20 ottobre: Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti da Francesca Fialdini proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Ospiti Da noi a ruota libera, puntata 20 ottobre: Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti da Francesca Fialdini Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Chi saranno glidinella nuovadi Da noi a: ecco le anticipazioni. L'articoloDa noi a20Loudaproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Da noi... a ruota libera - Anna Lou Castoldi - Giampaolo Morelli e gli altri ospiti di oggi - Nuovi ospiti si preparano a condividere le loro storie nel programma "Da noi… a ruota libera": condotto da Francesca Fialdini, va in onda domenica 20 ottobre alle 17:20 su Rai 1. La trasmissione accoglie come di consueto volti noti o meno, pronti a raccontare il proprio percorso di vita e di... (Today.it)

Anticipazioni Da noi… A ruota libera - gli ospiti del 20 ottobre : i sostituti di Fiorello - Tosca D’Aquino racconterà il suo impegno come testimonial di questa importante causa, mettendo in evidenza la necessità di un’azione globale per combattere la fame e salvare le vite di milioni di bambini. Anche questa domenica, non mancheranno grandi nomi del mondo dello spettacolo e volti noti che, con le loro storie, sapranno catturare l’attenzione del pubblico. (Dilei.it)

Da noi… a Ruota Libera : gli ospiti e le anticipazioni di domenica 20 ottobre - . 20 su Rai 1. Un percorso di emozioni, ricordi, riflessioni, momenti d’ironia e leggerezza attraverso formule d’interazione sempre nuove e coinvolgenti tra gli ospiti e la conduttrice. In ogni puntata di “Da noi… a Ruota Libera”, Francesca Fialdini racconta la vita artistica e privata di personaggi celebri e non che hanno saputo imprimere un “giro di ruota” originale e positivo alla propria ... (361magazine.com)