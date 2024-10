MotoGP, Jorge Martin: “Troppo rischioso lottare con Marquez, ho pensato ai punti per il Mondiale” (Di domenica 20 ottobre 2024) Jorge Martin ha concluso il Gran Premio d’Australia di MotoGP al 2° posto. Il centauro della Ducati Pramac si è attestato alla piazza d’onore della gara odierna alle spalle di Marc Marquez (Ducati Gresini) e Francesco Bagnaia (Ducati Factory Lenovo). Per la verità, lo spagnolo ha comandato a lungo. Cionondimeno, ha dovuto arrendersi alla superiorità del più anziano connazionale, autore di una prestazione sensazionale, poiché capace di vincere in rimonta. In ogni caso, il ventiseienne madrileno ha guadagnato altri 4 punti al rivale per il titolo iridato. Dunque si tratta dell’ennesimo secondo posto “utile” per Martinator, ora issatosi a +20 su Pecco nella classifica generale. Queste le dichiarazioni rilasciate a caldo ai microfoni di Dorna Sports da subito dopo aver concluso la gara, con ancora prima ancora di prendere parte alla cerimonia per il prezioso piazzamento conseguito. Oasport.it - MotoGP, Jorge Martin: “Troppo rischioso lottare con Marquez, ho pensato ai punti per il Mondiale” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024)ha concluso il Gran Premio d’Australia dial 2° posto. Il centauro della Ducati Pramac si è attestato alla piazza d’onore della gara odierna alle spalle di Marc(Ducati Gresini) e Francesco Bagnaia (Ducati Factory Lenovo). Per la verità, lo spagnolo ha comandato a lungo. Cionondimeno, ha dovuto arrendersi alla superiorità del più anziano connazionale, autore di una prestazione sensazionale, poiché capace di vincere in rimonta. In ogni caso, il ventiseienne madrileno ha guadagnato altri 4al rivale per il titolo iridato. Dunque si tratta dell’ennesimo secondo posto “utile” perator, ora issatosi a +20 su Pecco nella classifica generale. Queste le dichiarazioni rilasciate a caldo ai microfoni di Dorna Sports da subito dopo aver concluso la gara, con ancora prima ancora di prendere parte alla cerimonia per il prezioso piazzamento conseguito.

LIVE MotoGP - GP Australia 2024 in DIRETTA : Marquez avanti a tutti - Bagnaia attaccato. Ducati con gran passo - 00. 52 CHIUSO IL WARM UP! Passi molto simili per le Ducati principali: Marquez con il miglior tempo in 1’27”812 avanti a Bagnaia e Bastianini, ma anche Jorge Martin sembra avere un ottimo passo. 00. Francesco Bagnaia cerca la reazione dopo quanto accaduto nella Sprint Race e nelle qualifiche. Fra poco potremo intuire qualcosa, per capire se può iniziare la scalata a quei 16 punti che gli ... (Oasport.it)

MotoGP. Ormai andrebbe istituito “il Mondiale degli altri” - dedicato a chi non calvalca una Ducati! - Quello vero e proprio. Difatti ha raccolto più punti. La differenza tra i propulsori sovralimentati e quelli aspirati raggiunse infatti un livello tale da spingere la Federazione Internazionale a creare una “categoria protetta”. Brad Binder (183 punti), Pedro Acosta (181) e Maverick Viñales (163). Non si tratta di tre nomi casuali, poiché sono i centauri issatasi almeno una volta sul podio senza ... (Oasport.it)

MotoGp - Ducati interrompe lo sviluppo della GP24 : Bagnaia e Martin ad armi pari nella lotta mondiale - Ma Ducati su questo è sempre stata chiara e io e Martin avremo la stessa moto”. Bagnaia a caccia di Ubbiali . Martin non ci pensa nemmeno a perdere un’altra volta in volata e i due potranno giocarsi le rispettive chance ad armi pari. com – Purtroppo non ci sono abbastanza pezzi per tutti i piloti ed è un peccato, dal mio punto di vista era una grande passo avanti. (Sport.quotidiano.net)