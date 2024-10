Mister Movie | Come sarà il nuovo Il Signore degli Anelli: il capitolo in arrivo con The Hunt for Gollum (Di domenica 20 ottobre 2024) Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: La Terra di Mezzo si riaccende: arriva The Hunt for Gollum Gli appassionati de Il Signore degli Anelli sono in fermento: un nuovo capitolo della saga è in arrivo. The Hunt for Gollum, diretto da Andy Serkis, promette di immergerci nuovamente nell’affascinante mondo creato da J.R.R. Tolkien. Un ritorno alle origini Il film, previsto per il 2026, ci porterà indietro nel tempo, prima degli eventi narrati ne “La Compagnia dell’Anello”. La trama si concentrerà sulla ricerca di Gollum da parte di Gandalf e Aragorn, un periodo poco esplorato nei romanzi e nei film originali. Un cast stellare Alla regia troviamo Andy Serkis, l’interprete indimenticabile di Gollum nella trilogia di Peter Jackson. Mistermovie.it - Mister Movie | Come sarà il nuovo Il Signore degli Anelli: il capitolo in arrivo con The Hunt for Gollum Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: La Terra di Mezzo si riaccende: arriva TheforGli appassionati de Ilsono in fermento: undella saga è in. Thefor, diretto da Andy Serkis, promette di immergerci nuovamente nell’affascinante mondo creato da J.R.R. Tolkien. Un ritorno alle origini Il film, previsto per il 2026, ci porterà indietro nel tempo, primaeventi narrati ne “La Compagnia dell’Anello”. La trama si concentrerà sulla ricerca dida parte di Gandalf e Aragorn, un periodo poco esplorato nei romanzi e nei film originali. Un cast stellare Alla regia troviamo Andy Serkis, l’interprete indimenticabile dinella trilogia di Peter Jackson.

Monster Hunter Wilds - Capcom svela la data d’uscita con il nuovo trailer gameplay - Ovviamente anche in Wilds sarà necessario prepararsi a dovere prima di dare il via ad una nuova sessione di caccia, scegliendo con grande attenzione le armi e le armature da equipaggiare al proprio cacciatore, selezionando inoltre gli strumenti che rendono lo scontro più semplice in base alla tipologia di mostro da affrontare. (Game-experience.it)

Un nuovo terreno di caccia svelato per Monster Hunter Wilds - Oggi Capcom si è avventurata in un territorio sconosciuto alla Gamescom Opening Night Live 2024, rivelando un nuovo territorio di caccia, nemici e caratteristiche che debutteranno in Monster Hunter Wilds. La prossima evoluzione della pluripremiata serie Monster Hunter si prepara a uscire in contemporanea mondiale nel 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e Steam con supporto crossplay. (Nerdpool.it)

Monster Hunter Wilds riceve il nuovo trailer gameplay dell’Opening Night Live 2024 - . Come se non bastasse questa importante novità, Geoff Keighley ha intervistato anche Ryozo Tsujimoto, il director di Wilds. Anche in Monster Hunter Wilds sarà infatti necessario prepararsi a dovere prima di dare il via ad una nuova sessione di caccia, selezionando strumenti, armi ed armature che si sposano meglio con la tipologia di mostro da affrontare. (Game-experience.it)