Maltempo allagamenti a Marotta Si lavora per il ritorno alla normalità

(Di domenica 20 ottobre 2024)(PU), 20 ottobre 2024 – Strade come fiumi, scantinatigati e decine di interventi da parte di vigili del fuoco e protezione civile per aiutare i cittadini alle prese con i garage semisommersi. Le piogge a tratti torrenziali di ieri hanno fatto finire nuovamente sott’acqua gran parte dinord. Una zona, questa, tristemente famosa per i danni e i disagi procurati dalle precipitazioni intense. E, in più, questa volta, ad andare in tilt è stata anche un’area ulteriore della cittadina balneare: quella attraversata dStrada Statale 424 della Valcesano, che nell’ultimo tratto di circa 500 metri prima di incrociare l’Adriatica 16 è stata ricoperta da acqua e fango per la tracimazione di un fosso che gli scorre parallelamente, e il fiume marrone prodottosi è arrivato finogrande rotatoria all’altezza di piazza Roma.