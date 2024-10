“Loro sono morti…“. Tu sì que vales, la concorrente fa commuovere tutti: giudici e pubblico in lacrime (Di domenica 20 ottobre 2024) Tu sì que vales, la concorrente fa commuovere tutti. C’è stato un momento particolarmente emozionante nella puntata di sabato 19 ottobre del popolare programma di Canale 5. Ogni settimana Giulia Stabile, affiancata da Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, presentano diversi concorrenti che mettono in mostra le Loro abilità con performance che lasciano spesso il pubblico a bocca aperta. Le gag di Giovannino con Sabrina Ferilli e le reazioni dei giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Gerry Scotti fanno da cornice ad uno show che ogni volta fa milioni di telespettatori. La battaglia degli ascolti lo vede opporsi a Ballando con le Stelle su Rai1 e ogni volta c’è la curiosità di capire chi ha fatto meglio. Ieri, però, è successo qualcosa di particolare, di unico e raro, verrebbe da dire Leggi anche: “Gli sono uscite le pa**”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Tu sì que, lafa. C’è stato un momento particolarmente emozionante nella puntata di sabato 19 ottobre del popolare programma di Canale 5. Ogni settimana Giulia Stabile, affiancata da Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, presentano diversi concorrenti che mettono in mostra leabilità con performance che lasciano spesso ila bocca aperta. Le gag di Giovannino con Sabrina Ferilli e le reazioni deiMaria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Gerry Scotti fanno da cornice ad uno show che ogni volta fa milioni di telespettatori. La battaglia degli ascolti lo vede opporsi a Ballando con le Stelle su Rai1 e ogni volta c’è la curiosità di capire chi ha fatto meglio. Ieri, però, è successo qualcosa di particolare, di unico e raro, verrebbe da dire Leggi anche: “Gliuscite le pa**”.

“Loro sono morti…“. Tu sì que vales - la concorrente fa commuovere tutti : giudici e pubblico in lacrime - Tu sì que vales, il concorrente resta nudo e i giudici non riescono a credere a quello che vedono. La sua storia ha commosso tutti. Sentivo questo diluvio universale di suoni e per me era la fine del tempo, il tempo reale, e l’inizio del mondo della fantasia”. Lucia ha voluto condividere con il pubblico di Tu sì que vales il suo dolore, la sua sofferenza, i suoi perché senza risposta: “Mi ... (Caffeinamagazine.it)

“Gli sono uscite le pa**”. Tu sì que vales - il concorrente resta nudo e i giudici non riescono a credere a quello che vedono. Rudy sotto choc - L’attenzione del critico musicale e giudice di Tu sì que vales si è concentrata, infatti, sulle dimensioni dei ‘gioielli’ del concorrente. E Gerry Scotti ci mette il carico sopra: “Che sono umilianti“. . “Scoppiata la palla, sono uscite le pa**e – la battuta di Luciana Littizzetto – Molto bene, e comunque complimenti”. (Caffeinamagazine.it)

“È una vergogna”. Tu si que vales nella bufera - il concorrente nudo sul palco : Mediaset non censura - Durante l’ultima puntata del popolare talent show di Canale 5 una performance ha scatenato le reazioni forte del pubblico. Nonostante l’atmosfera leggera, la scena non è stata gradita da tutti. Durante lo spettacolo, sono stati coinvolti anche i giudici Maria De Filippi, Jerry Scotti, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto, chiamati a interpretare i visitatori del museo. (Caffeinamagazine.it)