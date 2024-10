Inter-news.it - LIVE Roma-Inter 0-0: inizia la partita allo Stadio Olimpico!

(Di domenica 20 ottobre 2024)è il match valido per l’ottava giornata di Serie A 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida i girossi allenati da Ivan Juric ed in un momento difficile. Il fischio d’inizio è previsto alle 20.45, si gioca0-0 – PREMI F5 O RICARICA L’APP PER AGGIORNARE 4? Sponda di Dimarco per Lautaro Martinez che si gira e tira: rimessa dal fondo! 1? Angelino trova Pellegrini tra le linee ed il centrocampista calcia verso la porta. La palla va alta, ma buco preoccupante a centrocampo. 20.45LA! 20.41 Le squadre stanno entrando in campo:in maglia girossa,in divisa bianca da trasferta. 20.35 Mancano dieci minuti al calcio d’inizio della. Juric e lasono spalle al muro e cercano una vittoria per riscattarsi.