Leader e ostaggi di Hamas, la rivelazione: "Commando Usa per aiutare Israele a cercarli"

E' quanto scrive il New York Times sulla decisione segreta del Pentagono nei giorni successivi all'attacco del 7 ottobre Giorni dopo l'attacco del 7 ottobre, in segreto il Pentagono inviò decine di Commando in Israele per aiutare negli sforzi per la ricerca degli ostaggi. Lo hanno rivelato funzionari americani citati dal New York Times.

