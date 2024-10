Juventus, Graziani: «Ecco cosa manca ai bianconeri. Su Yildiz ho notato questo» (Di domenica 20 ottobre 2024) L’ex calciatore ha analizzato alcune tematiche in casa Juventus. Ecco le sue parole e punto di vista La Juventus è riuscita a vincere in casa contro la Lazio nonostante l’enorme fatica. L’uomo in meno per i biancocelesti per via dell’espulsione di Romagnoli dopo 24 minuti non ha messo poi così in discesa il match per Calcionews24.com - Juventus, Graziani: «Ecco cosa manca ai bianconeri. Su Yildiz ho notato questo» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 20 ottobre 2024) L’ex calciatore ha analizzato alcune tematiche in casale sue parole e punto di vista Laè riuscita a vincere in casa contro la Lazio nonostante l’enorme fatica. L’uomo in meno per i biancocelesti per via dell’espulsione di Romagnoli dopo 24 minuti non ha messo poi così in discesa il match per

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sissoko a Juventusnews24 : «La Juve è già da Scudetto. Problemi? É normale - ecco perchè» - com Mohamed Sissoko ha parlato in esclusiva a Juventusnews24. com: di seguito un estratto delle parole dell’ex centrocampista della Juve. Quindi questa è già una Juve da Scudetto? «Per me si, hanno preso un grandissimo allenatore che conosce bene il calcio […]. Le parole di Mohamed Sissoko, ex centrocampista della Juve, in una intervista esclusiva concessa a Juventusnews24. (Calcionews24.com)

Juventus - ecco i convocati per la Lazio - Torna la Serie A, dopo la seconda sosta stagionale che ha lasciato spazio agli impegni delle rispettive Nazionali. Per la Juventus la ripresa de... (Calciomercato.com)

Juventus - Thiago Motta : “con la Lazio ecco quello che voglio” - Non voglio la prestazione solo per estetica, non l’ho mai voluto. Tante cose fatte bene per avere più probabilità di vincere. Sono sicuro che ci darà una grande mano quando sarà chiamato a scendere in campo. Le difficoltà servono per vedere la reazione di un giocatore e di una persona, io da lui ho visto una reazione straordinaria. (Calcioweb.eu)