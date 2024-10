Il Leicester completa una rimonta memorabile e l’Arsenal ridotto in dieci uomini cade alla prima sconfitta

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di domenica 20 ottobre 2024) 2024-10-19 22:30:56 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: La Premier League ha regalato un altro sabato emozionante, con 22 gol e cinque cartellini rossi in sette partite. IlCity è arrivato da due gol in meno per battere il Southampton in difficoltà, mentreinha subito lastagionale per mano del Bournemouth. Il Tottenham è tornato a vincere in modo convincente e ci sono state vittorie impressionanti per Aston Villa, Everton e Brighton. Leggi il nostro riepilogo qui sotto per vedere cosa è successo nella massima serie. Londra nord. pic.twitter.com/P8yzmadZUS — Tottenham (@SpursOfficial) 19 ottobre 2024 Tottenham-West Ham 4-1 Tre gol in otto minuti del secondo tempo hanno assicurato al Tottenham il diritto di vantarsi del derby di Londra, vincendo comodamente contro il West Ham.