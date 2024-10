I portuali greci bloccano i proiettili diretti in Israele: «Non saremo complici» (Di domenica 20 ottobre 2024) Gli scaricatori del porto del Pireo hanno impedito che un container con dei proiettili venisse stivato su una nave cargo diretta in Israele. Per tutta la notte di giovedì scorso I portuali greci bloccano i proiettili diretti in Israele: «Non saremo complici» il manifesto. Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Gli scaricatori del porto del Pireo hanno impedito che un container con deivenisse stivato su una nave cargo diretta in. Per tutta la notte di giovedì scorso Iin: «Non» il manifesto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Droni dal Libano su Cesarea, in Israele. Media: «L'obiettivo era la casa di Netanyahu». Khamenei: «Martiro di Sinwar non fermerà Hamas» - Hamas conferma in un videomessaggio la morte del suo leader Sinwar. Alcune fonti suggeriscono che il corpo del leader ucciso, portato in Israele, potrebbe essere merce di scambio per il ... (ilmattino.it)

Guerra in Ucraina: Mosca avrebbe impiegato truppe nordcoreane, preoccupazione in Francia - Secondo l'agenzia di spionaggio della Corea del Sud, Pyongyang avrebbe inviato militari a combattere contro Kiev. I dispiegamento di truppe porterebbe un terzo Paese nella guerra e intensificherebbe l ... (it.euronews.com)

GRECIA: LAVORATORI PORTUALI IMPEDISCONO IL CARICO DI PROIETTILI DIRETTI A ISRAELE - Per tutta la notte i portuali del Pireo, Atene, hanno bloccato un container colmo di proiettili diretti in Israele, prima che venisse caricato sulla nave "Marla BULL". La nave proveniente dalla Macedo ... (radiondadurto.org)