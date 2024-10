Grande Fratello, Nikita Pelizon contro Lorenzo Spolverato: "Con Helena finge sta portando una maschera" (Di domenica 20 ottobre 2024) Nikita Pelizion, la vincitrice della settima edizione del Gf Vip, si è scagliata duramente contro Lorenzo Spolverato e i suoi comportamenti nei confronti di Helena Prestes, Grande amica dell'influencer triestina. Comingsoon.it - Grande Fratello, Nikita Pelizon contro Lorenzo Spolverato: "Con Helena finge sta portando una maschera" Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di domenica 20 ottobre 2024)Pelizion, la vincitrice della settima edizione del Gf Vip, si è scagliata duramentee i suoi comportamenti nei confronti diPrestes,amica dell'influencer triestina.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello - Nikita Pelizon ci va giù pesante contro Lorenzo Spolverato : “Comportamenti proprio brutti - per me dovrebbe già essere fuori perché…” - Unika, che è uscita quest’estate, è andata molto bene. I suoi comportamenti sono proprio brutti, fanno sentire una persona non considerata oppure considerata ma dopo la porta alla confusione. “Mi sto riprendendo da un periodo intenso, sto lavorando alle prossime canzoni. twitter. E ancora, su Lorenzo: Quando c’è un individuo che ha comportamenti non gentili non capisco come faccia ad essere ... (Isaechia.it)

Nikita Pelizon rivela problemi di salute e riflette sull’esperienza al Grande Fratello Vip - In un’intervista a TAG24, ha spiegato di aver ricevuto una diagnosi che l’ha costretta a riflettere su un necessario rallentamento. . it. Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, ha recentemente rivelato di avere problemi cardiaci. endo una persona molto positiva,. (Dailynews24.it)

Grande Fratello - Nikita Pelizon contro Lorenzo Spolverato : “Helena desidera essere amata - lui invece…” - Desidera essere amata. Qui potete vedere il video completo: E voi cosa ne pensate delle parole di Nikita? Ci sono solo tre spettatori che si stanno facendo pure i caxxi loro ??non perdonerò mai le monnalise x averla fatta vincere!!!! pic. Lorenzo, ho l’impressione che desideri invece le telecamere fisse su di lui. (Isaechia.it)