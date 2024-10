Formula 1, oggi il Gp di Austin: orario e dove vederlo (Di domenica 20 ottobre 2024) Verstappen vuole allungare su Norris. La Ferrari spera in Leclerc Max Verstappen contro tutti. Dopo la pausa torna la Formula 1, che nella serata di oggi, 20 ottobre, scenderà in pista ad Austin. Negli Stati Uniti Max cerca l'allungo in classifica su Lando Norris, primo inseguitore, mentre la Red Bull spera di recuperare il distacco Sbircialanotizia.it - Formula 1, oggi il Gp di Austin: orario e dove vederlo Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Verstappen vuole allungare su Norris. La Ferrari spera in Leclerc Max Verstappen contro tutti. Dopo la pausa torna la1, che nella serata di, 20 ottobre, scenderà in pista ad. Negli Stati Uniti Max cerca l'allungo in classifica su Lando Norris, primo inseguitore, mentre la Red Bull spera di recuperare il distacco

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Formula 1 - oggi il Gp di Austin : orario e dove vederlo - Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” . (Webmagazine24.it)

Formula 1 - oggi il Gp di Austin : orario e dove vederlo - (Adnkronos) – Max Verstappen contro tutti.  Lontane le Ferrari, che […]. Dopo la pausa torna la Formula 1, che nella serata di oggi, 20 ottobre, scenderà in pista ad Austin. Negli Stati Uniti Max cerca l'allungo in classifica su Lando Norris, primo inseguitore, mentre la Red Bull spera di recuperare il distacco dalla McLaren nella classifica costruttori. (Periodicodaily.com)

Formula1 - Leclerc : ” In qualifica ho sbagliato - oggi non ho rimpianti” - Oltre che con una qualifica migliore, forse avremmo potuto fare qualcosa in più nell’eventualità di una Safety Car ma poi non è detto. Roma, 22 set. . Ieri al termine delle qualifiche mi ero espresso male: in realtà ero stato io a fare una qualifica… sbagliata. Da parte mia non ho rimpianti”. Gran ritmo invece nel finale. (Ildenaro.it)