F1 GP Stati Uniti, Verstappen: “Buon risultato. Norris? Lascio lavorare gli steward” (Di domenica 20 ottobre 2024) “Gara difficile, non avevo il passo per attaccare. E’ stato diverso rispetto a ieri Tanto sottosterzo, fatica in frenata, è stato difficile difendere”. Così Max Verstappen al termine del Gran Premio degli Stati Uniti, che ha concluso in terza posizione. “E’ stata una battaglia dura, ho provato di tutto per tenere Norris dietro. Alla fine salire sul podio è un Buon risultato per noi. Lotta con Norris? Ho un mio parere ma non ho bisogno di dirlo qui, Lascio che gli steward facciano il loro lavoro. Per noi è stata una gara in cui abbiamo imparato tanto”, conclude. F1 GP Stati Uniti, Verstappen: “Buon risultato. Norris? Lascio lavorare gli steward” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) “Gara difficile, non avevo il passo per attaccare. E’ stato diverso rispetto a ieri Tanto sottosterzo, fatica in frenata, è stato difficile difendere”. Così Maxal termine del Gran Premio degli, che ha concluso in terza posizione. “E’ stata una battaglia dura, ho provato di tutto per teneredietro. Alla fine salire sul podio è unper noi. Lotta con? Ho un mio parere ma non ho bisogno di dirlo qui,che glifacciano il loro lavoro. Per noi è stata una gara in cui abbiamo imparato tanto”, conclude. F1 GP: “gli” SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

F1 GP Stati Uniti - Sainz : “Risultato importante - il secondo posto dimostra una bella gara” - “Congratulazioni al team e a Charles per un risultato che ci porta dove volevamo per il campionato costruttori“. . Avevamo un buon ritmo per tutto il weekend. Sono queste le parole di Carlos Sainz, secondo al termine del Gran Premio degli Stati Uniti. La gestione gomme è un punto di forza della vettura quest’anno, è una cosa che mi ha fatto godere le gare molto più dell’anno scorso. (Sportface.it)

F1 GP Stati Uniti - Leclerc : “Non potevo sognare nulla di meglio - ora l’obiettivo è il titolo” - “E’ stata un’ottima Curva 1, era esattamente ciò che volevo fare. The post F1 GP Stati Uniti, Leclerc: “Non potevo sognare nulla di meglio, ora l’obiettivo è il titolo” appeared first on SportFace. Ci siamo lanciati molto bene al via, sapevo che saremmo stati molto vicini. Prima doppietta Ferrari negli States dopo 18 anni? Sono molto contento, il nostro obiettivo ora è il titolo. (Sportface.it)

Grande successo per la Ferrari nel Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin - Questa vittoria segna un punto di svolta per la scuderia italiana, che ha lottato per affermarsi nelle ultime stagioni. Facebook WhatsApp Twitter Il Gran Premio degli Stati Uniti, svoltosi ad Austin, ha visto una straordinaria prestazione da parte del team Ferrari, che ha conquistato le prime due posizioni con i piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz. (Gaeta.it)