Entella-Vis Pesaro oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 (Di domenica 20 ottobre 2024) Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Entella-Vis Pesaro, match dello stadio Comunale di Chiavari valevole per la decima giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. La formazione ligure arriva da tre vittorie consecutive contro Spal, Legnago e Perugia e non ha alcuna intenzione di fermarsi, perché il suo obiettivo è quello di restare in scia a Pescara e Ternana. Entella-Vis Pesaro, come seguire il match La compagine marchigiana, invece, è reduce da tre pareggi consecutivi contro Perugia, Sestri Levante e Pineto e spera di tornare al successo contro una delle avversarie più forti del campionato. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 20 ottobre alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ecco le informazioni sulla, l’, latv e lodi-Vis, match dello stadio Comunale di Chiavari valevole per la decima giornata del campionato italiano di. La formazione ligure arriva da tre vittorie consecutive contro Spal, Legnago e Perugia e non ha alcuna intenzione di fermarsi, perché il suo obiettivo è quello di restare in scia a Pescara e Ternana.-Vis, come seguire il match La compagine marchigiana, invece, è reduce da tre pareggi consecutivi contro Perugia, Sestri Levante e Pineto e spera di tornare al successo contro una delle avversarie più forti del campionato. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 20 ottobre alle ore 17:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 255. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dove vedere Entella-Vis Pesaro in diretta tv - E' caccia al poker per l'Entella che dopo tre vittorie consecutive sfida la Vis Pesaro al Comunale di Chiavari domenica 20 ottobre alle 17,30. La formazione di Gallo è in un grande momento di forma, è seconda in classifica con 20 punti e spera in uno stop del Pescara per raggiungerlo in testa... (Today.it)

Dove vedere Entella-Vis Pesaro in diretta tv - E' caccia al poker per l'Entella che dopo tre vittorie consecutive sfida la Vis Pesaro al Comunale di Chiavari domenica 20 ottobre alle 17,30. La formazione di Gallo è in un grande momento di forma, è seconda in classifica con 20 punti e spera in uno stop del Pescara per raggiungerlo in testa... (Genovatoday.it)

Pesaro se la vede con la Virtus del pallone. Vis - una missione complicata con l’Entella - È un gruppo pieno di talenti quello ligure, costruito su misura da mister Fabio Gallo. La sua classe e la sua spontaneità stanno infatti incantando gli addetti ai lavori e stanno facendo di lui uno tra i tanti punti di forza di questa corazzata. Saranno dunque probabilmente riconfermati gli stessi undici che sono usciti vittoriosi dal Renato Curi di Perugia lo scorso sabato. (Ilrestodelcarlino.it)