Condannato a 3 anni il trapper Traffik: in cella ha maltrattato il brianzolo Tinti, che poi si è suicidato (Di domenica 20 ottobre 2024) È stato riconosciuto colpevole (e Condannato a 3 anni e 1 mese) dal Tribunale di Pavia Giancarlo Fagà, meglio conosciuto come Traffik, il trapper accusato di aver maltrattato in carcere il suo compagno di cella Jordan, in arte "Jeffrey Baby" Tinti, il giovane rapper di Bernareggio che si è tolto Monzatoday.it - Condannato a 3 anni il trapper Traffik: in cella ha maltrattato il brianzolo Tinti, che poi si è suicidato Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) È stato riconosciuto colpevole (ea 3e 1 mese) dal Tribunale di Pavia Giancarlo Fagà, meglio conosciuto come, ilaccusato di averin carcere il suo compagno diJordan, in arte "Jeffrey Baby", il giovane rapper di Bernareggio che si è tolto

