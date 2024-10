“Che Tempo Che Fa” con Fabio Fazio stasera sul NOVE: anticipazioni e ospiti di domenica 20 ottobre 2024 (Di domenica 20 ottobre 2024) domenica 20 ottobre 2024 dalle ore 19.30 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna con un nuovo appuntamento “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. Il programma torna con la consolidata formula che in oltre due decenni lo ha confermato fra i programmi più amati della televisione italiana e con un indiscusso prestigio italiano e internazionale. “Che Tempo Che Fa” con Fabio Fazio sul NOVE: ospiti e anticipazioni di stasera, 20 ottobre 2024 A “Che Tempo Che Fa”, a fianco di Fabio Fazio come sempre Luciana Littizzetto, eccellenza della comicità italiana, che proporrà la sua originale lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente con il suo inconfondibile stile comico e irriverente. Superguidatv.it - “Che Tempo Che Fa” con Fabio Fazio stasera sul NOVE: anticipazioni e ospiti di domenica 20 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di domenica 20 ottobre 2024)20dalle ore 19.30 in diretta sul, e in streaming su discovery+, torna con un nuovo appuntamento “CheChe Fa”, il talk show creato e condotto da, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. Il programma torna con la consolidata formula che in oltre due decenni lo ha confermato fra i programmi più amati della televisione italiana e con un indiscusso prestigio italiano e internazionale. “CheChe Fa” consuldi, 20A “CheChe Fa”, a fianco dicome sempre Luciana Littizzetto, eccellenza della comicità italiana, che proporrà la sua originale lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente con il suo inconfondibile stile comico e irriverente.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Che tempo che fa - da Al Pacino a Tananai : tutti gli ospiti di oggi di Fabio Fazio - Un’autobiografia’, pubblicato il 15 ottobre in contemporanea mondiale, dove racconta per la prima volta il suo percorso creativo. Come sempre, nel nuovo appuntamento con Fabio Fazio, in studio Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbäck, e un parterre di ospiti fissi: Ornella Vanoni, Nino Frassica, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura ... (Dailyshowmagazine.com)

Al Pacino sarà ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa - il conduttore : “Un attore straordinario” - Al Pacino sarà ospite della prossima puntata di Che Tempo Che fa, in onda domenica 20 ottobre su Nove. Il noto attore si raconterà nello studio di Fabio Fazio raccontando la sua storia.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Giancarlo Magalli contro Fabio Fazio : “L’ho aiutato raccomandandolo - ma non mi invita a Che tempo che fa” - Allora era molto umile, mi portava i biscotti da Savona per ringraziarmi”. Il conduttore, però, lancia una frecciatina al collega accusandolo di non aver avuto riconoscenza nei suoi confronti: “Adesso ha fatto seimila puntate di Che tempo che fa, ha avuto diecimila ospiti e mi ha invitato una sola volta”. (Tpi.it)