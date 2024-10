Chat control, la sorveglianza di massa non è archiviata. Digneaux (Proton): “Minaccia reale, Orbán spinge e l’Europa è sotto pressione” (Di domenica 20 ottobre 2024) La privacy di circa 450 milioni di europei è ancora Minacciata dalla proposta di regolamento Ue battezzata “Chat control”, per sorvegliare le comunicazioni online. Certo, il voto del Consiglio Ue del 10 ottobre è scorso è stato rinviato perché la maggioranza non si trova: ma il presidente di turno, l’ungherese Viktor Orbán, è deciso a trovare il compromesso entro dicembre, quando il suo incarico scadrà. Colossi digitali come Facebook – ma anche Signal, Proton, Threema – hanno espresso forti dubbi per la sicurezza e la violazione della privacy. Proton fornisce caselle di posta elettronica a prova di “spioni”: la riservatezza dell’utente è la sua bandiera, grazie alla crittografia end-to-end e all’assenza di tracker per accumulare dati e disegnare profili. “La Minaccia è ancora molto presente – ha dichiarato al Fatto. Ilfattoquotidiano.it - Chat control, la sorveglianza di massa non è archiviata. Digneaux (Proton): “Minaccia reale, Orbán spinge e l’Europa è sotto pressione” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) La privacy di circa 450 milioni di europei è ancorata dalla proposta di regolamento Ue battezzata “”, per sorvegliare le comunicazioni online. Certo, il voto del Consiglio Ue del 10 ottobre è scorso è stato rinviato perché la maggioranza non si trova: ma il presidente di turno, l’ungherese Viktor, è deciso a trovare il compromesso entro dicembre, quando il suo incarico scadrà. Colossi digitali come Facebook – ma anche Signal,, Threema – hanno espresso forti dubbi per la sicurezza e la violazione della privacy.fornisce caselle di posta elettronica a prova di “spioni”: la riservatezza dell’utente è la sua bandiera, grazie alla crittografia end-to-end e all’assenza di tracker per accumulare dati e disegnare profili. “Laè ancora molto presente – ha dichiarato al Fatto.

