Caso puzza, da Lucera parte una petizione: "Siamo esasperati, non sappiamo cosa respiriamo" (Di domenica 20 ottobre 2024) ‘Fermiamo la puzza a Lucera e nei comuni vicini’: con questo obiettivo, il Comitato Nasi Sensibili lancia una petizione online sulla piattaforma change.org e riaccende i riflettori sull’annoso fenomeno dei miasmi che attanagliano il centro federiciano, ma anche il capoluogo dauno e altri centri Foggiatoday.it - Caso puzza, da Lucera parte una petizione: "Siamo esasperati, non sappiamo cosa respiriamo" Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) ‘Fermiamo lae nei comuni vicini’: con questo obiettivo, il Comitato Nasi Sensibili lancia unaonline sulla piattaforma change.org e riaccende i riflettori sull’annoso fenomeno dei miasmi che attanagliano il centro federiciano, ma anche il capoluogo dauno e altri centri

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lucera e Capitanata: Il Comitato Nasi Sensibili lancia una petizione contro le croniche puzze e miasmi - Il Comitato Nasi Sensibili ha deciso di dire #BASTA! alle ricorrenti e persistenti puzze e miasmi che da oltre un decennio stanno avvelenando l’aria di ... (lucerabynight.it)

Una petizione contro la puzza e per l'ambiente - Non è ancora chiaro da quante e quali soggetti sia formato, ma è presumibile che sia volutamente anonimo per evitare di “personalizzare” troppo la costituzione di un Comitato Nasi Sensibili a Lucera. (luceraweb.eu)