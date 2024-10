Calciomercato Atalanta, sirene dalla Premier per De Ketelaere: Casadei obiettivo concreto (Di domenica 20 ottobre 2024) L’Atalanta inizia a studiare le strategie di Calciomercato per restare competitiva e alzare il livello qualitativo della rosa. La Dea è reduce da una stagione in cui ha sollevato il trofeo dell’Europa League e ha ottenuto un quarto posto in campionato. Risultati ottimi che il club vorrà provare a migliorare nell’immediato futuro. Ecco perché, la società sta delineando le prossime mosse di mercato. Uno dei prezzi pregiati della rosa, De Ketelaere potrebbe infatti lasciare Bergamo, viste le insistenti avances provenienti dalla Premier League. Al suo posto, però, l’Atalanta potrebbe decidere di investire su Cesare Casadei, talento italiano in forza al Chelsea. Calciomercato Atalanta, Gasperini trema: le big di Premier League su De Ketelaere Il Calciomercato dell’Atalanta potrebbe anche aprirsi con una dolorosa cessione. Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Atalanta, sirene dalla Premier per De Ketelaere: Casadei obiettivo concreto Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di domenica 20 ottobre 2024) L’inizia a studiare le strategie diper restare competitiva e alzare il livello qualitativo della rosa. La Dea è reduce da una stagione in cui ha sollevato il trofeo dell’Europa League e ha ottenuto un quarto posto in campionato. Risultati ottimi che il club vorrà provare a migliorare nell’immediato futuro. Ecco perché, la società sta delineando le prossime mosse di mercato. Uno dei prezzi pregiati della rosa, Depotrebbe infatti lasciare Bergamo, viste le insistenti avances provenientiLeague. Al suo posto, però, l’potrebbe decidere di investire su Cesare, talento italiano in forza al Chelsea., Gasperini trema: le big diLeague su DeIldell’potrebbe anche aprirsi con una dolorosa cessione.

