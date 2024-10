Gaeta.it - Bologna si rimbocca le maniche dopo l’alluvione: negozianti al lavoro per ripristinare la normalità

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, una delle città più belle e storiche d’Italia, si trova nuovamente a fronteggiare le conseguenze di un forte maltempo.una notte di piogge torrenziali che hanno causato allagamenti e disagi in molte aree, i cittadini e i commercianti sono impegnati nei lavori di pulizia e ripristino. Questa situazione ha colpito in particolare le zone del centro, dove fiumi d’acqua hanno invaso le strade e i locali commerciali. In questo contesto, è essenziale capire come la comunità si sta organizzando per affrontare le difficoltà e riprendersi dalla calamità. La situazione nei quartieri colpiti Nelle strade limitrofe al centro di, in particolare via Lame, Riva di Reno e San Felice, isono alda diverse ore per riportare allale loro attività commerciali.