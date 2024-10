Bayer Leverkusen incidente d’auto per Victor Boniface

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Un grosso spavento, fortunatamente senza importanti conseguenza. L’attaccante delè stato coinvolto in unnella notte. A raccontare l’episodio è stato lo stesso centravanti nigeriano che, come riporta la Bild, stava guidando sulla A3 tra Bad Camberg e Idstein in direzione dell’aeroporto di Francoforte, dove era diretto per accogliere alcuni amici, quando la sua Mercedes si è scontrata con un camion. Interrogato dalla BILD, ilha confermato che l’attaccante sta bene:ha solo due lievi ferite alla mano. Anche il conducente (59 anni) del camion è rimasto illeso. Il danno totale ammonta a quasi 200.000 euro. Si chiude così una settimana movimentata per. Prima l’odissea della nazionale nigeriana per la partita con la Libia a Bengasi, alla quale i nigeriani hanno deciso di non partecipare.