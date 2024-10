Bambina di 12 anni violentata e rapinata da tre ragazzini: attirata a casa con un tranello, poi lo stupro di gruppo (Di domenica 20 ottobre 2024) attirata con l'inganno a casa di un amico, poi violentata da un gruppo di tre ragazzini e anche derubata. È il racconto choc di una ragazzina di 12 anni.Il terribile episodio si Leggo.it - Bambina di 12 anni violentata e rapinata da tre ragazzini: attirata a casa con un tranello, poi lo stupro di gruppo Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di domenica 20 ottobre 2024)con l'inganno adi un amico, poida undi tree anche derubata. È il racconto choc di una ragazzina di 12.Il terribile episodio si

