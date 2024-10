Auto sbanda nella notte e si ribalta: paura per una donna (Di domenica 20 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 03’00 della notte scorsa sono intervenuti in città in via Raffaele Perrottelli per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola Autovettura, la quale sbandava e si ribaltava terminando la sua corsa contro un’Auto in sosta. La donna alla guida di 42 anni originaria di Mercogliano è stata affidata ai sanitari del 118 intervenuti i quali la visitavano sul posto senza far ricorso al ricovero ospedaliero. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza, e la Polizia di Stato ha effettuato i rilievi dell’incidente. L'articolo Auto sbanda nella notte e si ribalta: paura per una donna proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Auto sbanda nella notte e si ribalta: paura per una donna Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 03’00 dellascorsa sono intervenuti in città in via Raffaele Perrottelli per un incidente stradale che ha visto coinvolta una solavettura, la qualeva e siva terminando la sua corsa contro un’in sosta. Laalla guida di 42 anni originaria di Mercogliano è stata affidata ai sanitari del 118 intervenuti i quali la visitavano sul posto senza far ricorso al ricovero ospedaliero. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza, e la Polizia di Stato ha effettuato i rilievi dell’incidente. L'articoloe siper unaproviene da Anteprima24.it.

