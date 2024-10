Amico di Liam fa importanti rivelazioni: “Non si è tolto la vita, cosa faceva” (Di domenica 20 ottobre 2024) In questi giorni centinaia di persone hanno detto la loro sulla scomparsa di Liam Payne, ma adesso il Daily Mail ha riportato le rivelazioni di una fonte molto vicina al cantante. Un caro Amico dell’artista ha deciso di farsi avanti e ha dichiarato perché – secondo lui – Payne non si sarebbe tolto la vita. L’uomo ha anche svelato il mistero sulla permanenza prolungata di Liam in Argentina (doveva essere un mini viaggio di pochi giorni per assistere a uno show di Niall Horan e alla fine il cantante era lì da settimane). “Liam non doveva m0rire, ma soprattutto Liam non voleva m0rire. Ci aveva promesso che non si sarebbe mai suicidat0. Non vedeva l’ora di vedere e vivere il futuro. Se qualcuno avesse chiamato un’ambulanza quando è svenuto nella hall dell’hotel invece di riportarlo nella sua stanza e lasciarlo lì da solo, in uno stato psicotico, sarebbe ancora con noi. Biccy.it - Amico di Liam fa importanti rivelazioni: “Non si è tolto la vita, cosa faceva” Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di domenica 20 ottobre 2024) In questi giorni centinaia di persone hanno detto la loro sulla scomparsa diPayne, ma adesso il Daily Mail ha riportato ledi una fonte molto vicina al cantante. Un carodell’artista ha deciso di farsi avanti e ha dichiarato perché – secondo lui – Payne non si sarebbela. L’uomo ha anche svelato il mistero sulla permanenza prolungata diin Argentina (doveva essere un mini viaggio di pochi giorni per assistere a uno show di Niall Horan e alla fine il cantante era lì da settimane). “non doveva m0rire, ma soprattuttonon voleva m0rire. Ci aveva promesso che non si sarebbe mai suicidat0. Non vedeva l’ora di vedere e vivere il futuro. Se qualcuno avesse chiamato un’ambulanza quando è svenuto nella hall dell’hotel invece di riportarlo nella sua stanza e lasciarlo lì da solo, in uno stato psicotico, sarebbe ancora con noi.

