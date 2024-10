Alluvione in Emilia, sedici squadre venete della Protezione Civile in soccorso (Di domenica 20 ottobre 2024) È stata diramata ancora un'allerta rossa per alcune zone dell'Emilia-Romagna, già a partire dalle 12 di oggi e fino alla mezzanotte, non per altre piogge attese, ma per i rischi connessi alla criticità idraulica causata dai fiumi e torrenti ingrossati dalle piogge della notte. Spiegano Protezione Padovaoggi.it - Alluvione in Emilia, sedici squadre venete della Protezione Civile in soccorso Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di domenica 20 ottobre 2024) È stata diramata ancora un'allerta rossa per alcune zone dell'-Romagna, già a partire dalle 12 di oggi e fino alla mezzanotte, non per altre piogge attese, ma per i rischi connessi alla criticità idraulica causata dai fiumi e torrenti ingrossati dalle pioggenotte. Spiegano

In Emilia Romagna una vittima e più di 2.100 evacuati per l’alluvione - foto: Agenzia Fotogramma (ITALPRESS). Piene prossime o inferiori alle soglie 2 sono in corso sul Santerno, Lamone e Montone. Le utenze che nella notte hanno subito blackout elettrici sono state circa 15mila, ma grazie al lavoro di queste ore questa mattina risultavano disalimentate circa 4mila utenze, la maggioranza nella provincia di Bologna. (Unlimitednews.it)

Alluvione in Emilia Romagna - spettatori bloccati all’Unipol Arena dopo il concerto di Umberto Tozzi : “Alla fine per due ore dovrete rimanere qui” - Tra i commenti, anche quello di una spettatrice che si è detta “più al sicuro rimanendo all’interno del palazzetto, piuttosto che avventurarsi sulle strade allagate”. Non si riesce a imboccare il casello dell’autostrada e non si va verso Porretta, qui la situazione non è problematica, lo facciamo per tenere tutti in sicurezza. (Ilfattoquotidiano.it)

Danni milionari per l’alluvione di oggi - la Regione Emilia Romagna : stato di emergenza - Per la presidente questi elementi hanno portato alla creazione di una «slavina d’acqua» che ha interessato condomini, negozi, scantinati e garage. Modena e Reggio Emilia Alluvione a Modena, tombino esonda e fa allagare una via Registrate situazioni puntuali su Modena, ma «gli allagamenti urbani derivanti da rii». (Ilrestodelcarlino.it)