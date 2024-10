Affrontare la rivoluzione culturale e digitale del mondo del lavoro. La quinta tappa di Pensiero solido sull’IA (Di domenica 20 ottobre 2024) Il profondo cambiamento della mappa dei bisogni e delle aspettative legate al lavoro, di cui sono protagonisti i giovani ma che dopo il Covid hanno coinvolto anche gli adulti. L’avvento dell’intelligenza artificiale generativa e conversazionale di massa nelle nostre imprese. Queste due rivoluzioni quasi contemporanee, stanno generando effetti potentissimi e rapidi, che stanno drasticamente cambiando il mondo del lavoro. La risposta a queste due rivoluzioni non è una tecnica, ma consiste nel (ri)attivare l’umano. Che cosa significa questo in concreto sarà approfondito lunedì 21 ottobre dalle 17.30 al Cefriel di Milano, nel quinto appuntamento del percorso “Intelligenza artificiale e lavoro. Come cambia, come dobbiamo cambiare noi”, organizzato dalla Fondazione Pensiero solido. Si potrà seguire lo streming a questa pagina. Formiche.net - Affrontare la rivoluzione culturale e digitale del mondo del lavoro. La quinta tappa di Pensiero solido sull’IA Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di domenica 20 ottobre 2024) Il profondo cambiamento della mappa dei bisogni e delle aspettative legate al, di cui sono protagonisti i giovani ma che dopo il Covid hanno coinvolto anche gli adulti. L’avvento dell’intelligenza artificiale generativa e conversazionale di massa nelle nostre imprese. Queste due rivoluzioni quasi contemporanee, stanno generando effetti potentissimi e rapidi, che stanno drasticamente cambiando ildel. La risposta a queste due rivoluzioni non è una tecnica, ma consiste nel (ri)attivare l’umano. Che cosa significa questo in concreto sarà approfondito lunedì 21 ottobre dalle 17.30 al Cefriel di Milano, nel quinto appuntamento del percorso “Intelligenza artificiale e. Come cambia, come dobbiamo cambiare noi”, organizzato dalla Fondazione. Si potrà seguire lo streming a questa pagina.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Affrontare il mal di testa sul lavoro richiede strategia - Più stabilità riusciremo a dare al nostro corpo, più la testa ringrazierà. Qualche esempio? Luci sbagliate, troppo forti o intermittenti, schermi del computer regolati male, colori troppo sgargianti alle pareti. A volte per superare un'emicrania improvvisa può essere sufficiente un buon caffè. Perché assale quasi sempre all'improvviso, puntualmente quando si è alle prese con un compito urgente da ... (Gqitalia.it)

Tutela e sicurezza dei lavoratori : incontro tra Regione - Inps e Ministero del Lavoro per affrontare l'emergenza nei Centri per l'impiego - La sicurezza e la tutela dei lavoratori dei Centri per l’Impiego della Regione Campania sono al centro del tavolo interistituzionale convocato per oggi, lunedì 16 settembre, tra Regione Campania, Inps e Ministero del Lavoro. L’incontro, di cruciale importanza, arriva dopo settimane di tensioni... (Salernotoday.it)

G7 Lavoro e Occupazione. Paolo Capone - Leader UGL : “Rafforzare tutele dei lavoratori per affrontare sfide epocali” - “Il G7 Lavoro e Occupazione a Cagliari si svolge in un momento cruciale in cui tutti noi siamo chiamati ad affrontare le sfide epocali poste dalla transizione energetica e dall’intelligenza artificiale in un contesto internazionale caratterizzato dall’instabilità legata alle tensioni geopolitiche e . (Ilgiornaleditalia.it)