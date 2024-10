Adamo Dionisi, morto l’attore di Suburra: aveva 59 anni (Di domenica 20 ottobre 2024) Si è spento all’età di 59 anni, dopo una lunga malattia, l’attore Adamo Dionisi, conosciuto da molti come il boss Manfredi Anacleti, ovvero uno dei personaggi più importanti di Suburra. La vita di Adamo Dionisi è stata segnata da un passato difficile: prima di diventare attore, ha vissuto esperienze complicate che lo hanno portato anche all’arresto per droga e alla reclusione nel carcere di Rebibbia. È proprio durante il periodo trascorso in carcere che ha scoperto la passione per la recitazione, partecipando a progetti teatrali che hanno cambiato la sua vita e avviato la sua carriera nel mondo del cinema. Ciao marchese irriducibile per sempre #AdamoDionisi pic.twitter.com/sSn9eNUVLz — casual ultras (@stoincurva) October 20, 2024 Adamo Dionisi ha conquistato la popolarità nazional popolare con la serie Suburra, ma il suo curriculum è ricco. Biccy.it - Adamo Dionisi, morto l’attore di Suburra: aveva 59 anni Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Si è spento all’età di 59, dopo una lunga malattia,, conosciuto da molti come il boss Manfredi Anacleti, ovvero uno dei personaggi più importanti di. La vita diè stata segnata da un passato difficile: prima di diventare attore, ha vissuto esperienze complicate che lo hanno portato anche all’arresto per droga e alla reclusione nel carcere di Rebibbia. È proprio durante il periodo trascorso in carcere che ha scoperto la passione per la recitazione, partecipando a progetti teatrali che hanno cambiato la sua vita e avviato la sua carriera nel mondo del cinema. Ciao marchese irriducibile per sempre #pic.twitter.com/sSn9eNUVLz — casual ultras (@stoincurva) October 20, 2024ha conquistato la popolarità nazional popolare con la serie, ma il suo curriculum è ricco.

