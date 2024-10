Un chilo di castagne ogni tre di rifiuti, è un successo la proposta di Matteo Righetto (Di sabato 19 ottobre 2024) «Regalo castagne a chi raccoglie rifiuti dal bosco». La proposta del barista Matteo Righetto, un chilo del "frutto d'autunno" ogni tre chili di spazzatura, ha trovato subito entusiasti consensi oltre a fare il giro d'Italia. Così tante persone si metteranno a caccia di rifiuti nei boschi del Trevisotoday.it - Un chilo di castagne ogni tre di rifiuti, è un successo la proposta di Matteo Righetto Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) «Regaloa chi raccogliedal bosco». Ladel barista, undel "frutto d'autunno"tre chili di spazzatura, ha trovato subito entusiasti consensi oltre a fare il giro d'Italia. Così tante persone si metteranno a caccia dinei boschi del

