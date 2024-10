Un 38enne accoltellato durante una rissa: chiuso locale in via Emilia est (Di sabato 19 ottobre 2024) chiuso per 7 giorni un locale di via Emilia est, con un provvedimento del questore, in seguito a un accoltellamento. Il provvedimento è stato notificato ieri (venerdì) pomeriggio.Nello specifico, alle ore 1.45 del 18 ottobre scorso, una volante della Questura, su diposizione della sala Parmatoday.it - Un 38enne accoltellato durante una rissa: chiuso locale in via Emilia est Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024)per 7 giorni undi viaest, con un provvedimento del questore, in seguito a un accoltellamento. Il provvedimento è stato notificato ieri (venerdì) pomeriggio.Nello specifico, alle ore 1.45 del 18 ottobre scorso, una volante della Questura, su diposizione della sala

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Reggio Emilia - furto all'Osteria del Liffo. Il locale era già stato colpito un mese fa - Il pronto intervento della Polizia, accorsa con due volanti in due minuti, non è bastato a intercettare i malviventi. Agendo rapidamente si sono infatti allontanati dal locale con alcune bottiglie e un dispositivo elettronico, refurtiva del valore di alcune centinaia di euro, lasciando inoltre la porta spaccata per un danno da 2mila euro. (Ilrestodelcarlino.it)

Parte dall’Emilia-Romagna la richiesta di rifinanziare il trasporto pubblico locale - Nei giorni dello sciopero del personale delle ferrovie (concluso oggi alle 2) e del trasporto pubblico locale (ancora in corso), parte dall’Emilia-Romagna, con il sostegno della Regione, la rivendicazione sul rifinanziamento del comparto. «Siamo al fianco dei lavoratori e sosteniamo la... (Ilpiacenza.it)

Estorsione e usura a Reggio Emilia - fermate tre persone : “Vicine a una cosca locale di ‘ndrangheta” - Tre persone sono state fermate a Reggio Emilia con l’accusa di estorsione e usura nei confronti di un imprenditore di origine campana. I tre fermati, invece, sono ritenuti gli esecutori materiali delle attività estorsive impartite da altri due soggetti, di origine calabrese, già coinvolti e arrestati nell’ambito dell’operazione Mindfield dello scorso febbraio che portò all’arresto di 15 persone ... (Ilfattoquotidiano.it)