Tosi | Improbabile terzo mandato per Zaia Grandi opere in Veneto merito di Forza Italia

Sala piena ieri sera, 18 ottobre, al Teatro Stimate di Verona, dove l'europarlamentare e coordinatore Veneto di Forza Italia Flavio Tosi è stato intervistato dal giornalista David Gramiccioli. In una serata organizzata dall'Organizzazione Italiana per la salute (Ois), Tosi si è soffermato sulle

Veneto : Tosi - ‘mia candidatura sul tavolo ma decidono leader’ - Roma, 3 set. Poi è chiaro che sarà il tavolo del centrodestra a scegliere, perché queste decisioni devono essere prese dai leader, ragionando su più regioni?. Così Flavio Tosi, eurodeputato di Forza Italia, intervenendo a Sky Start. (Adnkronos) – “Come ha precisato Antonio Tajani, la mia candidatura è l’opzione che Forza Italia mette sul tavolo per la presidenza della regione Veneto. (Calcioweb.eu)

Veneto : Tosi - 'mia candidatura sul tavolo ma decidono leader' - Così Flavio Tosi, eurodeputato di Forza Italia, intervenendo a Sky Start. “È vero – ha proseguito - come ha sottolineato Tajani, che le elezioni regionali rappresentano un voto politico, quindi il voto dei partiti ha un valore, ma c'è anche il valore aggiunto che deriva dalla scelta del candidato migliore. (Liberoquotidiano.it)

Tosi : "A me il Veneto". Scatta il gelo degli alleati : ecco perché - Legittimo, dunque, che il partito della Meloni reclami il diritto di prelazione in una delle regioni dov'è cresciuto di più: «Noi schiereremo i migliori candidati. Anche a Verona, tranne una volta, il centrosinistra non aveva mai vinto: due anni fa, alle amministrative, Tosi ha diviso la coalizione correndo da solo (sostenuto in extremis da Fi), non è arrivato al ballottaggio, e al secondo turno ... (Liberoquotidiano.it)