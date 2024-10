Tifosi morti a Potenza, il cordoglio di mister De Zerbi: "Un pensiero a loro" (Di sabato 19 ottobre 2024) Il suo legame con la città non si è mai allentato. Anzi. La lontananza da Foggia ne ha forse cementato l'affetto. Sono ormai passati oltre otto anni dal suo addio a Foggia, eppure Roberto De Zerbi non perde mai occasione per ricordare a tutti quella che è una delle sue città a lui più care.La Foggiatoday.it - Tifosi morti a Potenza, il cordoglio di mister De Zerbi: "Un pensiero a loro" Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il suo legame con la città non si è mai allentato. Anzi. La lontananza da Foggia ne ha forse cementato l'affetto. Sono ormai passati oltre otto anni dal suo addio a Foggia, eppure Roberto Denon perde mai occasione per ricordare a tutti quella che è una delle sue città a lui più care.La

